Подолог Шмидт перечислил способы защиты от грибка

Общественные места вроде бассейнов и спортзалов предоставляют идеальные условия для размножения грибков и вирусов в связи с повышенной влажностью и температурой. Подолог Анастасия Шмидт назвала способы защитить свои ноги от грибка и бородавок при посещении подобных мест. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, иммунная система человека играет важную роль в том, заболеет ли он грибковыми инфекциями, даже если контактировал с зараженными поверхностями. Для минимизации риска следует использовать защитные спреи, такие как антисептики или специальные подологические препараты, которые необходимо наносить до и после посещения бассейна. Также важно всегда носить индивидуальные тапочки в душах и раздевалках с целью избежать контакта с потенциально зараженными поверхностями.

Медик добавила, что также следует тщательно мыть стопы и межпальцевые участки, протирать полотенцем и не оставлять влагу на коже между пальцами. Кроме того, регулярные закаливания и прием витаминов для восполнения недостатка помогут избежать множества инфекций. Также во время болезни стоит воздержаться от посещения бассейнов и спортзалов.

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