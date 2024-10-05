Подолог Годынская назвала способы защиты ног от зудящего грибка

По словам врача-подолога Галины Годынской, грибковая инфекция может поразить любые участки тела, в том числе и ноги, поэтому для исключения заражения указанной области, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что факторами, которые провоцируют развитие грибка на ногах являются повышенное потоотделение, сухость и чрезмерная влажность кожи, а также усиливают риск заражения дефицит личной гигиены, травмы кожи и снижение иммунитета.

По мнению медика, посещение общественных мест, таких как бани, сауны или бассейны, требует особого внимания к профилактике. Так, необходимо использовать индивидуальные резиновые тапочки или носки и избегать ходьбы босиком, а также сухие ноги следует регулярно увлажнять специальными средствами, а влажные — тщательно вытирать после мытья. Кроме того, следует менять ежедневно носки, носить правильную обувь. При первых симптомах грибковой инфекции, вроде зуда, покраснения или шелушения кожи, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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