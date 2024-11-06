Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах России

Жители девяти субъектов Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, а также Владимирскую, Брянскую, Ижевскую, Калужскую и Московскую области, столкнулись с инфекцией, вызванной энтеровирусом Коксаки. Об этом сообщили «Известия».

По данным Министерства здравоохранения Владимирской и Ижевской областей, в этих регионах не зафиксировано массовых вспышек заболевания. Отдельные случаи получают лечение в соответствии с установленными рекомендациями.

Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Турции по поводу жалоб, поступивших от российских туристов, касающихся вируса в Белеке.

Ведомство настоятельно советует незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения температуры, кашля, насморка, болей в горле, сыпи и проблем с желудочно-кишечным трактом, особенно если симптомы появились после отдыха в курортных зонах.

Ранее теледоктор Мясников потребовал прекратить массовую истерию вокруг вируса Коксаки и назвал популизмом призыв в случае обнаружения признаков вируса Коксаки сразу же обращаться к медикам.