Теледоктор Мясников потребовал прекратить массовую истерию вокруг вируса Коксаки

Вирус Коксаки, который за последние несколько недель наделал шума в российских СМИ, проходит сам по себе и какого-либо специального и персонального лечения не требует. На это в своем аккаунте в соцсетях указал врач и телеведущий Александр Мясников.

Прозвучавший ранее в ряде СМИ призыв в случае обнаружения признаков вируса Коксаки сразу же обращаться к медикам, Мясников назвал популизмом и посоветовал не раздувать истерию.

«Ну Коксаки, ну и что? Всегда было. Болезнь „рот, рука, нога“ (Hand, foot, and mouth disease). Вспышки регулярно летом и осенью. Передается фекально-оральным путем (гигиена рук!), но и прямым контактом», — написал Мясников в телеграм-канале.

Теледоктор добавил, помощь врачей и возможная госпитализация необходимы, только если появились какие-то серьезные осложнения при протекании вируса Коксаки. Во всех остальных случаях Мясников посоветовал просто несколько дней отсидеться дома.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении первых случаев заражения вирусом Коксаки, который пришел в Россию из Турции. На данный момент инфекция распространяется достаточно быстро, но массовой эпидемии, подобно коронавирусу, ждать не стоит.