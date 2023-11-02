Походная шашка застряла в ухе: инородное тело извлекли из уха мальчика врачи в подмосковном Ступино

Девятилетний мальчик, испытывавший боль в ухе, поступил в Ступинскую больницу. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Его родители сообщили, что в правое ухо пациента попала деталь от походных шашек. Ребенок попытался самостоятельно ее вытащить, однако еще больше протолкнул внутрь, из-за чего инородное тело попало в наружный слуховой проход.

Заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков рассказал, что с одной стороны инородное тело шаровидное, с другой стороны — небольшая палочка. Именно она и была направлена в сторону барабанной перепонки и могла повредить структуру среднего уха. К счастью, все обошлось, и инородное тело было успешно извлечено, а юный пациент благополучно был выписан домой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что всех работников скорой помощи региона застраховали.