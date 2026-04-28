«Показатели замерли»: Роспотребнадзор раскрыл свежие данные по гриппу и ОРВИ в Москве

Столичное управление Роспотребнадзора отчиталось о стабильной эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ. Согласно данным, опубликованным в мессенджере «Макс», на семнадцатой неделе 2026 года, охватывающей период с 20 по 26 апреля, уровень заболеваемости полностью соответствовал текущему сезону.

В ведомстве отметили, что показатели не вышли за пределы нормы и сохранились на значениях прошлой недели как среди совокупного населения, так и в разрезе всех возрастных групп. Специалисты напомнили о необходимости незамедлительно обращаться к врачу при появлении первых симптомов инфекции и подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле.