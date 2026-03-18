Поколенческий разрыв: стало известно, почему зумеры ходят к психологам, а их родители боятся

Россияне, кажется, наконец перестали бояться психологов и начали лечить душу так же спокойно, как лечат зубы или желудок. Еще пару десятилетий назад поход к психиатру грозил клеймом на всю жизнь, а сегодня молодые люди в очередях к специалистам обсуждают антидепрессанты так же буднично, как погоду. Психологическая помощь стала доступной как никогда: нашел в интернете подходящего терапевта, записался за пару кликов — и пошел разбираться с тревогой. Клинический психолог Дмитрий Кудряшов объясняет этот поколенческий разрыв историческим контекстом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, люди старше 50 лет прекрасно помнят «карательную психиатрию» советских времен, когда в «желтые дома» отправляли тунеядцев и хиппи. Для них психушка — это страх, а не место исцеления. Тридцатилетние разрываются между доверием к психологам и нежеланием пить «таблетки для головы». И только молодежь до 20 лет выросла в мире, где антидепрессанты — это просто еще одно лекарство, помогающее жить, как таблетки от аллергии или гастрита.

Психолог добавил, что дело не только в отношении. Условия жизни меняются быстрее, чем психика успевает адаптироваться. Сегодняшние школьники уже в первых классах страдают от нарушений сна — такого не было у их сверстников в девяностые. Гаджеты, в которых молодые люди проводят десятки часов в неделю, создают сенсорную перегрузку, на которую мозг просто не рассчитан. Кудряшов оценивает вклад улучшенной диагностики в статистику депрессий лишь наполовину — вторая половина приходится на реальный рост проблем.

По его мнению, нынешнее поколение учится справляться с нагрузкой осознанно: обращается к терапевтам, принимает лекарства, пытается регулировать время в телефоне (хотя бы переводя экран в черно-белый режим, чтобы мозг меньше залипал). Это не делает зумеров психически здоровее их бабушек и дедушек — пока стрессовые факторы перевешивают помощь терапии. Но именно они закладывают культуру заботы о себе, которую передадут своим детям. И у внуков нынешней молодежи, как надеется эксперт, шансов на душевное равновесие будет куда больше.

