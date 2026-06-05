Пол чайной ложки сахара в каждой порции: врач раскрыла, чем на самом деле опасен кетчуп

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.ru предупредила, что чрезмерное увлечение кетчупом способно обернуться серьезными проблемами со здоровьем. По ее словам, многие воспринимают этот соус как томатный продукт, однако на деле в нем часто скрывается большое количество добавленного сахара. Врач пояснила, что производители используют сахар не только для более насыщенного вкуса, но и ради стабильной консистенции и долгого срока хранения. В зависимости от рецептуры всего десять граммов кетчупа могут содержать около полутора–двух с половиной граммов сахара — примерно половину чайной ложки.