Пол чайной ложки сахара в каждой порции: врач раскрыла, чем на самом деле опасен кетчуп
Гастроэнтеролог Кашух: любовь к кетчупу может привести к превышению нормы сахара
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.ru предупредила, что чрезмерное увлечение кетчупом способно обернуться серьезными проблемами со здоровьем. По ее словам, многие воспринимают этот соус как томатный продукт, однако на деле в нем часто скрывается большое количество добавленного сахара. Врач пояснила, что производители используют сахар не только для более насыщенного вкуса, но и ради стабильной консистенции и долгого срока хранения. В зависимости от рецептуры всего десять граммов кетчупа могут содержать около полутора–двух с половиной граммов сахара — примерно половину чайной ложки.
Регулярное потребление таких продуктов грозит превышением суточной калорийности и набором лишнего веса, подчеркнула Кашух. Кроме того, томатная паста, уксус и другие кислоты, соль и специи, входящие в состав соуса, способны раздражать слизистую желудка у чувствительных людей. При рефлюксной или язвенной болезни, а также синдроме раздраженного кишечника после кетчупа может ухудшиться самочувствие, появиться изжога, кислый привкус во рту, жжение за грудиной, тяжесть или боль в верхней части живота. Чтобы минимизировать риски, специалист посоветовала выбирать варианты, где на первом месте в составе стоят томаты или томатная паста, а сахар, соль и лишние добавки сведены к минимуму.