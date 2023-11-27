«Полностью вылечиться бывает невозможно»: врач раскрыл, чем может быть болен папа римский

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского Франциска, попавшего в больницу с подозрением на пневмонию. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что диагноз не подтвердился, но понтифик остается в медучреждении и получает антибиотики внутривенно.

Терапевт Алексей Жито рассказал нам, с чем именно мог столкнуться епископ.

«В этой ситуации, во-первых, нужно понять, что сначала устанавливается диагноз. То есть, когда назначаются определенные антибиотики, и тем более внутривенные, которые имеют определенные побочные эффекты, обязательно должно быть известно, что именно лечится. Если пневмонию опровергли, то возникает вопрос, какое это заболевание. Исходя из описания, это может быть острый бронхит», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лечения внутривенными антибиотиками, добавил специалист, это заболевание не требует — предпочтительны таблетированные формы. Применение же внутривенных форм препаратов имеет определенные последствия для организма.

«Принимая во внимание возраст пациента, нужно быть особенно осторожными, потому что здесь главное не навредить. Избыточное воздействие, в том числе антибиотиками внутривенно, может привести к некоторым негативным последствиям», — предупредил врач.

По словам терапевта, прогнозы по здоровью папы Римского могут быть самыми разными. Если проблема не окажется серьезной, то наступит выздоровление. Например, в случае ОРВИ, трахеита или бронхита. Если же процесс будет набирать обороты, то возможно распространение на ткани легких, могут быть затронуты соседние органы. При этом могут страдать сердце, почечная функция.

«В таком случае пациенту может грозить перевод в реанимацию, поэтому важно наблюдать за его состоянием. Опять же, учитывая возраст, если пациент попадает в реанимацию при наличии сопутствующих патологий, то полностью вылечиться иногда бывает невозможно. Более того, возможны даже летальные исходы», — заключил Жито.

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