«Может стать причиной смерти пациента»: раскрыты подробности о болезни Марины Хлебниковой
Кардиолог Кубай назвала опасности аритмии, выявленной у Марины Хлебниковой
Фото: [Александр Поляков/©РИА Новости]
У певицы Марины Хлебниковой врачи выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца. Теперь артистка, сообщает SHOT, находится в постоянном контакте с медиками.
Кардиолог Юлия Кубай рассказала нам, чем опасна аритмия, и к чему она может приводить.
«Аритмия сердца — это нарушением ритма, частоты и последовательности сердечных сокращений. Заболевание может оказаться следствием как болезней непосредственно сердца, так и нарушений в работе других органов и систем. Оно опасно, так как может стать причиной как серьезных проблем со здоровьем, так и смерти пациента. Именно поэтому лечение аритмии нужно начинать как можно раньше, при возникновении первого же приступа. Не следует думать, что он единичен и больше никогда не повторится», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
При нарушении ритма сердце начинает растягивается, добавила специалист. Расширяются полости сердца, что способствует ухудшению работы органа.
«Опасности при аритмии — это инсульты и ТЭЛА. Исход неблагоприятный, а чаще всего смертельный. Это самые опасные и тяжелые осложнения при аритмиях. Лучший вариант — выявить вовремя нарушения ритма и попробовать его восстановить. Если сделать это не выходит, такое тоже бывает, то пить специальные препараты для разжижения крови и следить за частотой сердечных сокращений», — заключила Кубай.
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