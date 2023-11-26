«Может стать причиной смерти пациента»: раскрыты подробности о болезни Марины Хлебниковой

«Аритмия сердца — это нарушением ритма, частоты и последовательности сердечных сокращений. Заболевание может оказаться следствием как болезней непосредственно сердца, так и нарушений в работе других органов и систем. Оно опасно, так как может стать причиной как серьезных проблем со здоровьем, так и смерти пациента. Именно поэтому лечение аритмии нужно начинать как можно раньше, при возникновении первого же приступа. Не следует думать, что он единичен и больше никогда не повторится», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».