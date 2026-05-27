«Положительных эффектов не будет»: нефролог объяснил, почему не стоит пить магний без анализов

Далеко не всем людям необходим дополнительный прием магния, и начинать его без лабораторного подтверждения дефицита — ошибка, которая может дорого обойтись. Как заявил нефролог Борха Кирога в беседе с изданием El Confidencial , единственным основанием для приема этого минерала является его пониженный уровень в крови по результатам анализа.

По словам врача, дефицит магния действительно может возникать — например, у некоторых пациентов с заболеваниями почек, а также у тех, кто регулярно принимает препараты, снижающие кислотность желудка. Однако если показатели находятся в пределах нормы, никаких положительных эффектов от дополнительного приема магния ждать не стоит. Более того, подчеркнул Кирога, может развиться избыток минерала, а это состояние способно привести к серьезным проблемам с сердцем.