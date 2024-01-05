«Получаем еще больший вред»: как нельзя восстанавливаться после праздников

Новогодние праздники рано или поздно заканчиваются, но вот напоминание о них остается с людьми надолго. Сбившийся режим, последствия переедания и злоупотребления алкоголем — со всем этим приходится разбираться еще не одну неделю.

Нутрициолог и автор канала «PRO здоровье с пользой» Елена Башкирова рассказала, как не стоит возвращаться в норму после праздников.

«Резкие перепады в питании, режиме дня, физической активности становятся стрессом для организма, поэтому вместо отдыха и восстановления во время праздников мы получаем еще больший вред», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как бы человек ни провел Новый год и каникулы, сразу же возвращаться к нормальной жизни нельзя. Основная рекомендация, подчеркнула специалист, это подумать, какие привычки подверглись изменениям во время праздников, и входить в привычное русло постепенно.

«Не расставались с тазиком салата? Надо вспомнить о чистых интервалах — питаться три раза в день без перекусов. Это принесет больше пользы, чем жесткие ограничительные диеты. Грелись всю неделю на диване в обнимку с пледом? Увеличивать активность стоит не внезапно начатыми ежедневными тренировками, а для начала утренней гимнастикой, постепенно набирая обороты», — сообщила Башкирова.

То же касается и тех, кто просыпался ближе к обеду, добавила нутрициолог. По щелчку пальцев циркадные биоритмы не восстанавливаются, а лучший вариант — начать вставать на час раньше, потом еще на час и так входить в рабочие будни.

Ранее врач объяснила, чем заменить шампанское на новогоднем столе.