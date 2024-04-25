Получил 9 переломов в ДТП: мужчину в крайне тяжелом состоянии прооперировали в Раменском

В Раменскую больницу бригадой скорой помощи был доставлен в крайне тяжелом состоянии тридцатипятилетний мужчина, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, после проведенного обследования врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей лицевого скелета с переломом нижней челюсти, разрыв костей таза и перелом бедренной кости.

Кроме того, в результате полученных травм у пациента произошла временная потеря памяти и развился психоз. Такое состояние требовало стабилизации при помощи медикаментозной терапии. После этого он был направлен на операцию, где специалисты двух отделений боролись за его жизнь.

Мужчине провели три операции. Сначала челюстно-лицевой хирург восстановил целостность кости нижней челюсти. Затем хирург-травматолог провел остеосинтез костей таза. После с помощью ортопедического стола и специальных устройств, мужчине восстановили правильное положение бедренной кости и провели ее остеосинтез. Все операции прошли успешно и заняли всего 6 часов.

Благодаря командной и профессиональной работе врачей, пациент на десятые сутки смог самостоятельно сесть. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на реабилитационное лечение по месту жительства.

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