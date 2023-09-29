«Получил ножевое ранение в сердце»: мужчину в крайне тяжелом состоянии спасли врачи в Раменском

Тридцатидвухлетнего мужчину в крайне тяжелом состоянии, получившего ножевое ранение в сердце, доставила бригада скорой помощи в приемное отделение Раменской областной больницы. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Врачи диагностировали проникающее ранение левой половины грудной клетки. По итогам компьютерной томографии врачи выявили повреждение правого желудочка сердца. Отмечается, что общая кровопотеря составила около 1,5 литра.

Заведующий хирургическим отделением Михаил Сергеевич Кошелев рассказал, что в процессе операции осложнений не было, а благодаря грамотным действиям оперирующего хирурга и всей операционной бригады, пациента удалось спасти. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что всех работников скорой помощи застраховали в Московской области.