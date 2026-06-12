Помогает сердцу, суставам и иммунитету: врач объяснила, чем полезна черешня и кому ее стоит есть

Эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина в беседе с « Лентой.ру » рассказала о неожиданной пользе черешни для различных систем организма. По словам врача, эта ягода не только приятна на вкус, но и обладает выраженными полезными свойствами.

Одним из главных преимуществ черешни специалист назвала высокое содержание антоцианов — природных соединений, которые придают ягодам насыщенный цвет и обладают антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Благодаря этому регулярное употребление черешни помогает уменьшать выраженность воспалительных процессов. Хайкина отметила, что ягода может быть полезна людям, которые периодически сталкиваются с отёчностью или дискомфортом в суставах.

Кроме того, черешня благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Это связано с высоким содержанием калия — минерала, необходимого для поддержания нормального артериального давления и полноценной работы сердечной мышцы. По словам врача, черешня способствует естественному выведению избытка жидкости из организма, что помогает уменьшить нагрузку на сосуды и сердце. При этом процесс происходит достаточно мягко и не сопровождается значительной потерей других важных микроэлементов.

Не менее ценна ягода и для иммунитета, добавила Хайкина. В её составе присутствуют витамин С, бета-каротин и цинк — вещества, которые участвуют в работе иммунной системы и помогают организму быстрее восстанавливаться после перенесённых заболеваний, эмоциональных перегрузок и интенсивной физической активности.