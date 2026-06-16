Тысяча за час и выше: сколько на самом деле стоит подготовка к ЕГЭ в Подмосковье

Рынок услуг репетиторов в Московской области демонстрирует уверенный рост, сообщили аналитики платформы «Авито Услуг». Согласно полученным данным, за последний год число доступных предложений от специалистов в регионе увеличилось почти в пять раз. О том, сколько сегодня стоят занятия по основным школьным предметам в преддверии Единого государственного экзамена, REGIONS рассказали представители сервиса.

По информации экспертов, средняя стоимость академического часа по всем предметам в Подмосковье составляет 1 тыс. руб. Однако, как отметили аналитики, эта цифра не является фиксированной и может колебаться в зависимости от ряда факторов.

На формирование итоговой цены влияет опыт преподавателя: чем выше квалификация и стаж специалиста, тем дороже оценивается его работа, пояснили в «Авито Услугах». Влияет на стоимость и формат занятия: дистанционные уроки, индивидуальные или групповые занятия. Ценовой диапазон также напрямую зависит от самой дисциплины.

Стоимость занятий по основным предметам

Согласно данным «Авито Услуг», ценовая картина на репетиторские услуги в Московской области выглядит следующим образом. Занятия по математике обойдутся родителям в 900–1 200 руб. за академический час. Стоимость, как уточнили аналитики, напрямую зависит от целей, которые ставит перед собой ученик, а также от уровня экзамена, который он планирует сдавать.

Русский язык, по информации платформы, находится в средней ценовой нише: час занятий по этому предмету оценивается в 1 тыс. руб. Физика традиционно входит в число более дорогих дисциплин. Здесь ценник колеблется от 1 200 до 1 500 руб. за час, пояснили эксперты.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Рынок репетиторских услуг в Московской области, как отмечают эксперты, продолжает свое активное развитие. Спрос на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ сохраняется на стабильно высоком уровне, несмотря на растущее число предложений от специалистов.

Расширение базы преподавателей на платформе, по словам аналитиков, создает для родителей и выпускников дополнительные преимущества. В условиях растущей конкуренции у заказчиков появляется возможность выбора репетитора не только по ценовому критерию, но и в соответствии с конкретными академическими задачами и личными запросами.

Ранее сообщалось, что более 16 тыс. школьников Московской области написали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам.