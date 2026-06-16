В подмосковном ЦУР «Бизнес» обработали почти 40 тыс. обращений

Подмосковный ЦУР «Бизнес» обработал более 37,5 тыс. обращений от бизнеса региона за все время работы, вопросы по свыше 37,4 тыс. заявлениям решены, остальные 162 - находятся в работе у профильных специалистов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С 2023 года, когда мы запустили этот инструмент решения проблем бизнеса, сюда обратились десятки тысяч раз, в том числе за решением сложных, комплексных вопросов, требовавших привлечения других ведомств», – отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, большинство запросов предпринимателей связаны с мерами государственной поддержки, вопросами создания и функционирования бизнеса, подбором земельных участков и объектов недвижимости для предпринимательской деятельности. В прошлом году в ЦУР Бизнес области направили более 10 тыс. обращений, обратиться туда можно, в том числе, посредством телефона горячей линии 0150, а также через инвестиционный портал Подмосковья.

Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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