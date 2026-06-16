Студентка Губернского колледжа заняла 1-е место в соревнованиях по кинологическому спорту
Подмосковная студентка стала победителем на Кубке по кинологическому спорту
Фото: [Министерство образования Московской области]
Студентка Губернского колледжа Алена Зевакина из Серпухова 14 июня завоевала золото Открытого Кубка Московской области по кинологическому спорту в дисциплине «биатлон». Вместе с ней победу разделила ее напарница — немецкая овчарка Лекса. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Алена учится на 3-м курсе отделения кинологии и уже имеет спортивное звание кандидата в мастера спорта. На соревнованиях паре предстояло непростое испытание: преодолеть дистанцию в 3,2 км и успешно отработать 3 огневых рубежа.
Площадкой для состязаний стала база 470‑го учебного ордена Красной Звезды центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ им. генерал‑майора Г. П. Медведева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.