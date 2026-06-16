Неймар в пятый раз станет отцом: футболист пошутил о создании новой группы Spice Girls

Бразильский футболист Неймар и его возлюбленная Бруна Бьянка ждут пополнения в семье, пишет Peopletalk. Пара сообщила о беременности в социальных сетях, устроив гендер-пати.

На мероприятии присутствовали дети, родственники и друзья. Будущие родители раскрыли пол малыша — у них родится девочка.

«Похоже, я собираю музыкальную группу. Теперь это будут новые Spice Girls», — пошутил футболист.

Для самого Неймара этот ребенок станет пятым. У 34-летнего нападающего уже есть 14-летний сын Дави Лукка от бывшей возлюбленной Каролины Дантас. Также он воспитывает двухлетнюю дочь Элену от модели Аманды Кимберли. У Бруны Бьянки это будет третий ребенок.

Бьянка уже является мамой двух дочерей — Мави и Мел, которая родилась в июле 2025 года. Теперь в их общей семье станет трое детей.

Отношения Неймара и Бруны складываются непросто. Пара начала встречаться в конце 2021 года. Их роман переживал частые расставания и воссоединения. В 2023 году Бруна уже была беременна, но тогда в прессе появились сообщения об изменах Неймара. Он публично извинился перед возлюбленной.

Фото: [ Неймар и Бруна Бьянка/соцсети ]

В 2024 году они снова расстались, а затем стало известно о беременности Аманды Кимберли. Однако к концу года Неймар и Бруна вновь сошлись, и в июле 2025-го у них родилась дочь Мел.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде официально женился.