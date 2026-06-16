«Лишу внука наследства»: почему отец Жанны Фриске готов отобрать квартиру дочери у внука?

Отец Жанны Фриске Владимир пригрозил лишить внука Платона наследства. Причина — многолетний конфликт с бывшим зятем Дмитрием Шепелевым. Владимир Фриске заявил, что готов переписать все имущество на внучку Луняшу (дочь Натальи Фриске), если Шепелев не разрешит Платону видеться с родственниками со стороны матери, сообщает KP.RU.

Владимир выразил недовольство тем, что Шепелев не позволяет ему общаться с внуком. Он считает, что телеведущий лишает мальчика наследства, так как в будущем у него могут появиться другие дети от новой возлюбленной Екатерины Тулуповой.

«А он, понимаете, может, еще детей 10-15 человек будет делать, и Платоша просто ни с чем не останется. Зачем он это делает? Я не понимаю. Он просто лишает Платошу его наследства», — заявил отец покойной артистки.

Дмитрий, в свою очередь, заявил, что получал множество предложений о встрече от родителей Жанны Фриске, однако все они, по его словам, должны были проходить под камерами. Телеведущий подчеркнул, что семья не должна быть контентом для ток-шоу, а личные отношения не нуждаются в съемке и монтаже. Конфликт между родственниками длится уже много лет и не утихает до сих пор.

Накануне Владимир Фриске признался, что его жена Ольга тяжело болеет на фоне стресса.