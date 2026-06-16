«Восемь спален за $400 тысяч в год»: почему принца Уильяма и Кейт Миддлтон критикуют за слишком дешевую аренду?

Принц Уильям и Кейт Миддлтон оказались в центре скандала: их критикуют за слишком низкую стоимость аренды поместья Форест-Лодж в Виндзоре. Как сообщает RadarOnline, королевская чета платит около $400 тысяч в год за дом с восемью спальнями. Эта информация стала известна после обнародования документов из Земельного реестра Великобритании.

Форест-Лодж является памятником архитектуры II степени. Это не просто дом, а целый комплекс из нескольких коттеджей. Два из них предназначены для проживания персонала. Поместье входит в состав Crown Estate — королевского земельного фонда. Принц и принцесса Уэльские живут здесь уже год.

Уильям оплачивает аренду из собственных средств. Деньги поступают от графства Корнуолл, которое приносит ему до $9 млн в год после вычета налогов. Однако общественность считает, что Уэльсы платят слишком мало по сравнению с обычными людьми.

Ранее сообщалось, что король Карл III выселил принцесс Евгению и Беатрис из королевской резиденции.