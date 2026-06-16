Более 57 тыс. школьников Московской области написали ОГЭ по географии, информатике, биологии, литературе, химии и физике

16 июня более 57 тыс. выпускников испытали свои знания в рамках ОГЭ по нескольким учебным дисциплинам: географии, информатике (в формате КОГЭ), биологии, литературе, химии и физике. Данные о ходе экзаменационной кампании предоставила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

География привлекла наибольшее внимание среди этих экзаменов: ее сдавали свыше 11,5 тыс. 9-классников. Работа состояла из 30 заданий, на ее выполнение отводилось 150 мин.

Не менее востребованной оказалась информатика: экзамен в компьютерном формате (КОГЭ) выбрали более 12,4 тыс. выпускников. Работа объединяла теорию и практику, на все давалось 150 мин.

Биологию проверяли у 7172 школьника. Их работа включала 26 заданий и была поделена на 2 части — с краткими и развернутыми ответами.

Литературу сдавали сравнительно меньше ребят — 2216 человек. Экзаменационная работа здесь отличалась структурой: 1-я часть состояла из 2 комплексов заданий, а 2-я предлагала на выбор 5 разных заданий. На раскрытие литературных тем школьникам отвели 235 мин.

Экзамен по химии выбрали 2920 выпускников. В работе было 23 задания, на выполнение заданий отводилось 3 часа.

Физику сдавали 4482 школьника. Их работа состояла из 22 заданий, и, как и в случае с химией, на экзамен выделялось 180 мин.

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