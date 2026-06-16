Преподаватели Дмитровского техникума прошли стажировку в Республике Беларусь

Преподаватели Дмитровского техникума обогатили свой профессиональный опыт, пройдя стажировку в Республике Беларусь. С 8 по 12 июня они участвовали в программе повышения квалификации под названием «Стратегия развития системы воспитания как основа формирования гражданских и патриотических качеств личности обучающихся». Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

В ходе обучения педагоги углубленно разбирали стратегические векторы воспитательной работы, анализировали современные тенденции и вызовы, связанные со взаимодействием с молодежью, а также детально осваивали компетентностный подход к воспитанию гражданственности у учащихся.

Важной частью стажировки стали визиты в ведущие образовательные учреждения Минска, в частности, в филиал «Колледж современных технологий» и Борисовский государственный колледж. Там российские преподаватели познакомились с интересными наработками белорусских коллег: узнали, как создаются и функционируют медиацентры, как выстраивается работа волонтерских отрядов и как строится взаимодействие с общественными организациями.

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