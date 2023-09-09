«Помогают улучшить упругость»: выяснилось, какие продукты сохранят вашу молодость

Когда дело касается упругой и красивой кожи, люди сразу задумываются о косметике и процедурах красоты. Однако необходимо помнить, что здоровье кожного покрова зависит не только от внешнего ухода, но и от внутреннего состояния организма.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова рассказала, как правильным образом выстроить питание, чтобы не испытывать проблем в этой области.

«Есть продукты, которые максимально поддерживают здоровье кожи, делают ее упругой. Например, это рыба, орехи и семена льна, содержащие омега-3 жирные кислоты. Они помогают улучшить как раз упругость кожи, а также снизить воспаления, что особенно важно для предотвращения появления морщин», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также не помешает употреблять в пищу зеленые овощи, например, шпинат и капусту. Они, по словам эксперта, богаты антиоксидантами, которые, в свою очередь, помогают в борьбе со свободными радикалами. Это замедляет процессы старения кожи.

Полезны и цитрусовые: апельсины, лимоны, грейпфруты.

«Цитрусовые фрукты содержат высокий уровень витамина C, способствующего производству коллагена — белка, отвечающего за упругость и эластичность кожи. В то же время красные фрукты, овощи и ягоды богаты витаминами, которые защищают кожные покровы от вредного воздействия», — сообщила диетолог.

Помимо прочего, подчеркнула Кондаурова, важно соблюдать режим гигиены, использовать подходящую косметику и достаточно спать. Только комплексный подход позволит достичь наилучших результатов.

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