Капуста и брокколи: выяснилось, какие продукты помогут при осенних простудах

Когда мы сталкиваемся с ОРВИ и насморком, то обычно ищем способы быстрого облегчения и выздоровления. И оказывается, что одними из самых полезных и эффективных продуктов при борьбе с этими проблемами являются капуста и брокколи.

Капуста и брокколи содержат множество витаминов, минералов и фитохимических соединений, которые способствуют укреплению нашего иммунитета и борьбе с воспалением. Они богаты витамином C, который известен своими противовирусными свойствами и способностью укреплять наш организм.

«Кроме того, капуста и брокколи содержат глюкозинолаты, которые являются мощными антиоксидантами и имеют противовоспалительные свойства. Они помогают снизить воспаление в носовых пазухах, что способствует облегчению насморка и улучшению дыхания», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Исследования показали, что регулярное потребление капусты и брокколи снижает риск развития ОРВИ и простуды. Таким образом укрепляется иммунная система, которая становится более устойчивой к вирусным инфекциям.

Как включить капусту и брокколи в свой рацион? Вы можете добавлять их в салаты, готовить супы, тушить или использовать в качестве гарнира. Важно помнить, что для сохранения максимальной пользы рекомендуется употреблять овощи свежими или приготовленными на пару.

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