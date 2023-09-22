Попова сообщила о контролируемой ситуации по кори в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с распространением кори в России. По словам руководителя ведомства, в стране ситуация остается контролируемой.

Попова в интервью РИА Новости подчеркнула, что иммунная прослойка остается высокой, а оснований для усугубления эпидемиологической ситуации в стране нет.

«Ситуация по кори контролируемая. Система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней. В настоящее время фиксируются заболевания только среди непривитого населения», – отметила Попова.

Глава ведомства напомнила, что увеличение случаев заболеваемости корью фиксируется каждые 4-6 лет. Именно поэтому, подчеркнула Попова, было принято решение о подчищающей иммунизации. По словам главы Роспотребнадзора, в рамках нацкалендаря прививок и иммунизации вакцину сделали около 3,5 миллиона человек.

Корь относится к острым вирусным заболеваниям, которое характеризуется высокой температурой тела, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью. Корь может вызывать тяжелые осложнения – такие как воспаление легких, судороги и воспаление головного мозга. Инфекция передается воздушно-капельным путем.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить режим обязательного ношения масок в связи с распространением Covid-19. За прошедшую неделю в РФ зафиксировали 11,5 тысяч случае заражения коронавирусом. Люди заболевают преимущественно новым штаммом «омикрон».