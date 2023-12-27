Попова заявила, что Россию окружает корь

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вокруг России распространяется корь. Об этом глава ведомства сообщила в эфире телеканала «Россия 24». Ее слова приводят РИА Новости.

Как отметила Попова, в РФ инфекция была завезена из 16 разных стран. Всего, отметила руководитель Роспотребнадзора, было зарегистрировано 123 случая завоза вируса с последующим его распространением на территории страны.

«Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», – подчеркнула Попова.

По словам главы ведомства, на данный момент ситуация с распространением кори в России находится под контролем. Случаи заболевания фиксируются у непривитых граждан. Попова напомнила, что обезопасить себя можно вакциной.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в 2023 году в России получилось «сдержать» распространение вирусов, завезенных из других государств.

Корь представляет собой высокоинфекционное вирусное заболевание, вызываемое вирусом кори. Эта болезнь передается воздушно-капельным путем и часто приводит к выраженным симптомам, включая высыпания на коже, лихорадку и воспаление слизистых оболочек. Корь может быть серьезной и даже опасной для жизни, особенно у детей, и предотвращается вакцинацией.