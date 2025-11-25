«Поражает пах и ягодицы»: штамм лишая, против которого бессильны врачи, распространяется по Европе

Статистика указывает на то, что за последние три года число заболевших увеличилось на поразительные 500%. Особую тревогу вызывает устойчивость этого патогена к стандартным противогрибковым препаратам, что значительно осложняет лечение. Инфекция преимущественно поражает кожные покровы в области паха и ягодиц, вызывая интенсивные высыпания.

Передача возбудителя происходит как при непосредственном контакте с инфицированным человеком, так и через бытовые предметы и различные поверхности. Заболевание проявляется кольцевидными пятнами, которые постепенно распространяются по телу.

Статистические данные в Великобритании особенно настораживают — почти 73% пациентов не покидали территорию страны, что убедительно свидетельствует о наличии устойчивых цепочек передачи инфекции внутри государства. Случаи заражения уже зарегистрированы в США, Франции и Германии.

