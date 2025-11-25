«Поражает пах и ягодицы»: штамм лишая, против которого бессильны врачи, распространяется по Европе
Daily Star: опасный грибок стремительно распространяется в европейских странах
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Европе стремительно распространяется опасная грибковая инфекция, которую вызывает штаммом Trichophyton indotineae, пишет издание Daily Star.
Статистика указывает на то, что за последние три года число заболевших увеличилось на поразительные 500%. Особую тревогу вызывает устойчивость этого патогена к стандартным противогрибковым препаратам, что значительно осложняет лечение. Инфекция преимущественно поражает кожные покровы в области паха и ягодиц, вызывая интенсивные высыпания.
Передача возбудителя происходит как при непосредственном контакте с инфицированным человеком, так и через бытовые предметы и различные поверхности. Заболевание проявляется кольцевидными пятнами, которые постепенно распространяются по телу.
Статистические данные в Великобритании особенно настораживают — почти 73% пациентов не покидали территорию страны, что убедительно свидетельствует о наличии устойчивых цепочек передачи инфекции внутри государства. Случаи заражения уже зарегистрированы в США, Франции и Германии.
Ранее сообщалось, что три группы детского сада в Москве закрыли на карантин из-за сальмонеллеза.