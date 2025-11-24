«Простить, нельзя репрессировать»: в Госдуме отреагировали на заявление Охлобыстина по поводу уехавших артистов

В Госдуме отреагировали на призыв Ивана Охлобыстина простить артистов, уехавших из России. Депутат Александр Шолохов заявил, что не стоит всех их подвергать репрессиям, но указал на четкое исключение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина, призвавшего простить артистов, покинувших Россию. Политик отметил, что не поддерживает идею тотальных репрессий к релокантам, однако указал на четкие границы возможного прощения.

Шолохов согласился с частью аргументов Охлобыстина, назвав сильным преувеличением мнение, что все уехавшие инфантильны и недоразвиты. По словам депутата, люди творческих профессий действительно часто склонны к эмоциональным и не до конца продуманным поступкам. Он подчеркнул, что сам факт отъезда не должен становиться причиной пожизненной обструкции. В то же время Шолохов заявил, что ни о каком прощении не может быть речи для тех, кто, покинув страну, начал поддерживать противоположную сторону. В таких случаях, резюмировал политик, речь идет уже о прямом нарушении законодательства. Таким образом, позиция официальных органов предполагает индивидуальный, а не коллективный подход к оценке действий каждого публичного человека, решившего уехать.

