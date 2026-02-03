Порочный круг бодрости: психолог объяснил, почему кофе лишает нас энергии

Психолог Юрий Бусин предупредил о формировании опасного замкнутого круга у любителей кофе, которые могут не замечать негативного влияния напитка на качество сна, передает Metropoles.

По словам специалиста, частое и неконтролируемое употребление кофе в течение дня напрямую ведет к проблемам с засыпанием и качеством ночного отдыха. В результате человек просыпается с ощущением усталости, тревожности и раздражительности, что интуитивно пытается компенсировать новой порцией бодрящего напитка на следующий день. Таким образом формируется порочный цикл.

Психолог пояснил, что сон критически важен для баланса тела и разума, и подчеркнул: даже при субъективном ощущении отсутствия проблем кофе может скрыто снижать качество отдыха. В связи с этим Бусин дал четкую рекомендацию отказаться от употребления кофе в вечернее и ночное время, чтобы разорвать опасную взаимосвязь и позволить организму полноценно восстанавливаться.