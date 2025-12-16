«Порошок вместо шампуня». Ожоговый хирург предупредил о скрытой угрозе нового бытового тренда

Эксперт в области комбустиологии (ожоговой медицины), хирург Айрат Шарипов выступил с серьезным предупреждением о рисках, связанных с неправильным использованием бытовой химии. Поводом стал набирающий популярность в социальных сетях опасный челендж, участники которого моют волосы обычным стиральным порошком.

Медик категорично заявил, что такая практика чревата получением тяжелого химического ожога. Ключевая опасность, по его словам, заключается в коварстве такого поражения. В отличие от термического ожога, химический не всегда вызывает мгновенную острую боль. Процесс разрушения тканей под воздействием агрессивных компонентов порошка может развиваться и углубляться в течение нескольких часов. Полная картина масштаба повреждений становится очевидной лишь спустя дни.

Химические ожоги способны приводить к крайне глубоким поражениям, вплоть до третьей-четвертой степени, что в отдельных случаях может создать угрозу для конечности и потребовать ампутации, предупредил он. Такие ожоги провоцируют некроз (омертвение) тканей, подчеркнул Шарипов в интервью для Пятого канала.

Специалист призывает использовать любые чистящие и моющие средства следует исключительно по их прямому назначению, строго следуя инструкциям и соблюдая меры безопасности.

В случае, если контакт кожи или слизистых с агрессивным химикатом все же произошел, врач дал четкий алгоритм первой помощи: необходимо немедленно и очень тщательно промыть пораженный участок под струей прохладной проточной воды. Процедуру нужно продолжать не менее 15-30 минут, до полного исчезновения чувства жжения. После этого, независимо от кажущейся легкой степени поражения, следует как можно скорее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

