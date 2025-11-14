После инсульта и травм: в Дубне пациентам помогают заговорить снова с помощью уникальной методики

В медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне пациентам с нарушениями речи помогает афазиолог и логопед Любовь Беляева. Она работает с людьми после инсульта, черепно-мозговых травм и нейродегенеративных заболеваний, восстанавливая речь, голос и глотание.

«Врачи спасают здоровье физическое, а логопеды спасают здоровье социальное. То есть когда человек после своей какой-то болезни выжил – что дальше, если он не может говорить? Получается, социальное спасение не менее важно. Вот, им и занимаемся», — пояснила Беляева.

Каждому пациенту подбирают индивидуальные методики — от массажа до использования картинок и ассоциативных техник. Такие специалисты есть не в каждом отделении Подмосковья и Москвы.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что неврологическое отделение МСЧ №9 показывает высокие результаты даже на раннем этапе работы.