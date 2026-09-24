Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью изданию Politico предостерегла от провокаций в адрес России. По ее мнению, некоторые политики слишком легко рассуждают о войне с Москвой, тогда как от подобных заявлений следует воздерживаться.

В качестве аргумента Ле Пен привела известную фразу французского дипломата Шарля Талейрана о русском медведе. Политик напомнила, что у Талейрана была тысяча способов заставить зверя выйти из берлоги, но ни одного — чтобы вернуть его обратно. Ле Пен отметила, что у нее возникает ощущение, будто те, кто говорит о уже идущей войне с Россией, хотели бы, чтобы она действительно началась. Она подчеркнула, что такие высказывания недопустимы и могут привести к необратимым последствиям.

Напомним, что Ле Пен неоднократно выступала за диалог с Москвой и критиковала антироссийскую риторику западных лидеров. Она также указывала на необходимость учитывать интересы России при обсуждении европейской безопасности.

Ранее Ле Пен заявила, что Франция не может больше финансировать Украину.