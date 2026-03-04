После статьи во «Взгляде» чиновники выдали лекарство онкобольной

История с лекарственным обеспечением онкологической больной из Балашова получила неожиданное и быстрое продолжение. После того как ИА « Взгляд-инфо » опубликовало материал о 64-летней женщине с четвертой стадией рака легкого, которую систематически оставляли без жизненно важного препарата, чиновники экстренно отреагировали.

Дочь пациентки Наталья Филюк рассказала нашему изданию, что буквально на следующий день после выхода публикации в поликлинику поступил звонок. Женщине пообещали выдать одну упаковку лекарства. Однако радость от решения проблемы оказалась с горьким привкусом.

«После вашей публикации нам позвонили из поликлиники и сказали, что маме дадут одну коробочку. Все как обычно — дают только когда возмущаешься. А 4-го апреля мне надо будет снова во „Взгляд“ обращаться? Спасибо вам большое, хоть на этот месяц помогли нам. Только благодаря вашей публикации они зашевелились!» — рассказала Наталья Филюк.

Напомним, женщина является инвалидом первой группы и страдает тяжелой формой онкологии. Лекарство, необходимое ей для поддержания жизни, выдавалось с постоянными задержками и только после многочисленных жалоб. Теперь, получив временное облегчение, семья с тревогой смотрит в апрель: неизвестно, придется ли снова бороться за каждую дозу или чиновники сделают выводы.