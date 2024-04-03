Потерял почти два литра крови: мужчину с ножевым ранением сердца спасли в Балашихе

В хирургическое отделение Балашихинской больницы бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии был доставлен тридцатидвухлетний пациент с ножевым ранением сердца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что мужчина парился в бане, когда произошел спор, во время которого он и был ранен в сердце. Заведующий хирургическим отделением филиала №3 Денис Гулькин рассказал, что была проведена экстренная операция. Врачи выполнили левостороннюю торакотомию, то есть сделали разрез грудной клетки и рассекли перикард, а затем, выпустив скопившуюся кровь, ушили рану на сердце.

Со слов специалиста, сложность такого оперативного вмешательства заключалась в том, что сердце зашивали, не останавливая сердцебиение. К счастью, операция прошла успешно и заняла два часа. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.