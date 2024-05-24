Потерял полтора литра крови: В Раменской больнице спасли жизнь подростку после ножевого ранения

В Раменскую больницу поступил четырнадцатилетний подросток в крайне тяжелом состоянии с колото-резаной раной на спине, а также с повреждением почки, тонкой кишки и массивным кровотечением. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что сражу после поступления в медучреждение, подростка экстренно отправили в операционную, где за его жизнь боролись дежурные хирурги, врачи урологического и реанимационного отделений, а также переливания крови.

«Ранение было настолько опасным, что ребенок мог погибнуть от сильнейшего кровотечения и дальнейших осложнений. В ходе операции хирурги ушили рану почки и рану тонкой кишки, удалили гематомы забрюшинного пространства и брюшной полости. Таким образом, нам удалось найти и локализовать все повреждения и спасти пациента», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Операция длилась около двух часов. В настоящее время юноша чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.