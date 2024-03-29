Повредил бедро на соревнованиях: пятилетнего самбиста прооперировали в Подмосковье

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) бригадой скорой помощи был доставлен 5-летний мальчик с сильными болями в области бедра. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Проведенное обследование помогло врачам диагностировать у юного пациента закрытый перелом бедренной кости. Как выяснилось, мальчик участвовал в соревнованиях по самбо и во время спарринга с противником неудачно приземлился на ногу — это и поспособствовало перелому.

Врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев рассказал, что под общим наркозом был проведен остеосинтез правой бедренной кости, то есть сопоставили и зафиксировали отломки кости титановыми стержнями, тем самым восстановили мальчику анатомию бедра. После полного восстановления бедренной кости фиксаторы будут удалены.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. К счастью, в будущем мальчик сможет вернуться к занятиям по самбо.