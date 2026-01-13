«Поза для сна-убийцы». Врач-невролог предупредил об опасности сна на животе

Для сохранения здоровья позвоночника и сосудов стоит избегать постоянного сна в положении на животе, сообщил в интервью РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

По словам специалиста, такая поза приводит к перенапряжению мышц шейного отдела и может вызвать компрессию кровеносных сосудов.

«Постоянный сон на животе может вызывать напряжение шейных мышц и сдавление сосудов», - сказал невролог.

В качестве оптимальной альтернативы Мартынов советует выбирать сон на спине или на боку. При этом важно обеспечить физиологическую поддержку естественным изгибам тела, используя подходящую подушку для шеи и матрас, поддерживающий поясницу. Это позволяет позвоночнику сохранять нейтральное положение и способствует полноценному отдыху.

