«Поза для сна-убийцы». Врач-невролог предупредил об опасности сна на животе
Невролог: привычка спать на животе может навредить шее и сосудам
Фото: [istockphoto.com/fizkes]
Для сохранения здоровья позвоночника и сосудов стоит избегать постоянного сна в положении на животе, сообщил в интервью РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
По словам специалиста, такая поза приводит к перенапряжению мышц шейного отдела и может вызвать компрессию кровеносных сосудов.
«Постоянный сон на животе может вызывать напряжение шейных мышц и сдавление сосудов», - сказал невролог.
В качестве оптимальной альтернативы Мартынов советует выбирать сон на спине или на боку. При этом важно обеспечить физиологическую поддержку естественным изгибам тела, используя подходящую подушку для шеи и матрас, поддерживающий поясницу. Это позволяет позвоночнику сохранять нейтральное положение и способствует полноценному отдыху.
