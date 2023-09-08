Пожилую женщину с коралловидным камнем в почке прооперировали в Подмосковье

Шестидесятипятилетняя женщина поступила в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) с жалобами на боли в области поясницы. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Ранее врачи одной из подмосковных больниц диагностировали у нее коралловидный камень размером 4,5×5 сантиметров в подковообразной почке, которая представляет собой аномалию развития мочевой системы. Отмечается, что удаление коралловидных камней всегда является непростой задачей, а их сочетание с аномалией мочевой системы существенно осложняет проведение данной операции, поэтому пациентка была направлена в отделение урологии МОНИКИ.

«Высокая квалифицированность наших урологов и оснащение отделения современным оборудованием позволили провести малоинвазивную операцию и полностью удалить камень через прокол менее 1 сантиметра. С помощью ультразвуковых лучей камень раскалывается, одновременно с этим происходит аспирация — удаление мелких частиц», — рассказал завотделением урологии МОНИКИ Алексей Подойницын.

Пациентка была успешно прооперирована, чувствовала себя хорошо и была выписана уже через три дня. Дополнительного лечения ей не потребовалось.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что всех работников скорой помощи застраховали в Московской области.