В России нет никакой «вакханалии» с запретом на аборты. Все решения в данной сфере должны быть очень аккуратными, подчеркнул президент Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства напомнил, что в стране был негативный опыт с так называемой антиалкогольной кампанией. По его словам, запреты в данной сфере привели к употреблению суррогатов и увеличению жертв от такого спиртного.

При этом президент отметил, что власти заинтересованы в том, чтобы россиянки принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин должны полностью соблюдаться.

Напомним, ранее на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, предлагающий исключить частные клиники из перечня медицинских организаций, имеющих право проводить аборты.