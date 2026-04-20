Правда и мифы о штамме «стратус»: врачи развеяли мифы о новом штамме коронавируса

Новый штамм коронавируса под названием «стратус», который сейчас активно гуляет по России, успел обрасти пугающими слухами. Главных страшилок две: будто бы он вызывает аллергию, а еще — якобы не ловится тестами. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина раскрыла « Вечерней Москве », где здесь правда, а где обычная вирусная паника.

По ее словам, сам по себе штамм никакой аллергии не провоцирует. Но если человек уже был склонен к аллергическим реакциям, то после перенесенного «стратуса» он может снова начать остро реагировать на привычные аллергены — пыльцу, запахи, бытовую химию. Так, любая серьезная нагрузка на иммунитет, будь то вирус или сильный стресс, способна привести к сбоям, в том числе аллергической природы. Однако научных исследований на эту тему пока нет — это скорее клинические наблюдения, а не доказанный факт.

Более того, текущий аллергический сезон, по словам специалистов, идет своим чередом, без аномалий. А из-за теплой и снежной зимы растения могут зацвести даже активнее обычного. Но это уже вопрос погоды: дожди, например, будут смывать пыльцу, а сухая ветреная погода — наоборот, разносить ее. Так что винить во всем исключительно коронавирус точно не стоит. Врач Владислав Жемчугов вообще напоминает, что у аллергологов нет единого мнения о природе аллергии: одни считают, что это слишком сильный иммунитет, другие — что слишком слабый. Он сам склоняется ко второму: мол, иммунитет перегружен антигенной нагрузкой, не справляется, и аллергены становятся лишь поводом, а не причиной.

Теперь про второй миф — будто «стратус» может прятаться от ПЦР-тестов. И здесь доля правды действительно есть, но она не такая страшной, как кажется. Вирусолог Анатолий Альтштейн объясняет: если мутация затронула именно тот участок генома, который используется для обнаружения вируса, то стандартный прайнер (короткая искусственно созданная цепочка нуклеотидов) может просто не сработать. Иными словами, тест даст ложный отрицательный результат. Однако такие изменения быстро замечают, и лаборатории оперативно корректируют праймеры — после чего точность возвращается. Это рутинная работа, а не конспирология.

Жемчугов добавляет хорошую метафору: представьте, что в ориентировке на преступника указана светлая кепка, а он надел черную шляпу — и его не узнали. Вирусы мутируют именно для того, чтобы ускользать от иммунной системы и диагностики. Но как только полиция (читай — ученые) получает новую примету, поиск возобновляется. Так что пугаться «невидимого» штамма не стоит — да, теоретически он может на время «спрятаться», но это не более чем техническая заминка, а не системная проблема. Главный вывод: при симптомах, похожих на ковид, лучше не полагаться на слухи, а пересдать тест или использовать разные системы диагностики.

Ранее аллерголог Пятикова заявила, что летающий по Подмосковью штамм пыльцы Stratus не подтвержден.