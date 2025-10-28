Правила лечения мужского бесплодия после массовых проверок пересмотрят

В России готовятся обновленные клинические рекомендации по лечению мужского бесплодия. Инициатива разработана специалистами Российской ассоциации репродукции человека и направлена на уточнение терминологии и улучшение точности диагностики, сообщает ПГ .

По данным Минздрава, с января 2024 года по май 2025 года обследование репродуктивного здоровья прошли более 12,5 млн россиян. Нарушения, мешающие зачатию, выявлены у 12,9% женщин и 2,1% мужчин. Среди подростков 15–17 лет отклонения диагностированы у 9%, включая 5% девушек и 4% юношей.

Эксперты отмечают, что действующая версия клинических рекомендаций, утвержденная в 2025 году, содержит неточности и требует корректировки. В частности, предлагается ввести новое понятие — «мужские факторы бесплодия» — и расширить категорию «недостаточности репродуктивной функции мужчины».

Специалисты поясняют, что обновления позволят улучшить статистический учет, повысить качество диагностики и устранить трудности, возникающие при взаимодействии с системой обязательного медицинского страхования.

Предполагается, что обновленные рекомендации будут утверждены после согласования с Минздравом и профильными ассоциациями в 2026 году.

