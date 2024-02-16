Президент Лиги защитников пациентов Саверский считает плохой почерк врачей причиной смертей

Каждому знакомы малоприятные почерки врачей. По словам главы Лиги защитников пациентов Александра Саверского, из-за этого бывают ситуации, когда людям отпускают препараты, которые по факту не были прописаны врачом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что масштаб данной трагедии в мире трудно представить.

По мнению эксперта, нельзя исключать и случаи, когда лекарственные препараты вызывали анафилактический шок. В связи с этим если в рецепте есть что-то непонятное, то лучше переспросить у врача.