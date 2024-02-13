Президент Лиги защитников пациентов Саверский заявил, что больницы не имеют средств для закупки чистого белья

По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Северского, современная система обязательного медстрахования не включает в себя расходы на чистое белье и средства гигиены, в связи с чем региональным властям приходится самим искать источники финансирования для закупки необходимых пациентам предметов обихода. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что вопрос недостатка средств для закупки мыла, зубных щеток, памперсов, чистой одежды и иных предметов быта у больниц остается нерешенным.

По мнению эксперта, при этом сумма затрат здравоохранения на практике составляет более 6,6 трлн рублей, так как к ней прибавляются деньги домохозяйств.