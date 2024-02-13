Президент Лиги защитников пациентов Саверский заявил, что больницы не имеют средств для закупки чистого белья
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По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Северского, современная система обязательного медстрахования не включает в себя расходы на чистое белье и средства гигиены, в связи с чем региональным властям приходится самим искать источники финансирования для закупки необходимых пациентам предметов обихода. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что вопрос недостатка средств для закупки мыла, зубных щеток, памперсов, чистой одежды и иных предметов быта у больниц остается нерешенным.
По мнению эксперта, при этом сумма затрат здравоохранения на практике составляет более 6,6 трлн рублей, так как к ней прибавляются деньги домохозяйств.