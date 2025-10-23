Прививка и здоровый образ жизни спасут от гриппа

Россиянам советуют прививаться и вести здоровый образ жизни, чтобы защититься от приближающейся эпидемии гриппа, предупредили вирусолог Анатолий Альтштейн и врач Александр Мясников. Об этом сообщает НСН .

Начало эпидемии гриппа в России ожидается в конце ноября-начале декабря, пик приходится на новогодние праздники. Специалисты подчеркивают, что точные сроки могут измениться из-за мутаций вируса и других факторов.

Вакцинация считается основным способом профилактики. Иммунитет формируется через две-три недели после прививки. Наибольший риск заражения и осложнений у пожилых, детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Александр Мясников отметил, что россияне часто недооценивают опасность гриппа. По его словам, смертность в больницах достигает 3,5%, а высокая заболеваемость связана с лишним весом и малоподвижным образом жизни.

Эксперты рекомендуют вести здоровый образ жизни, включающий физическую активность, правильное питание и регулярную вакцинацию, чтобы снизить риск заражения и тяжелых осложнений.

