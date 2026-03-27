Прививка от энцефалита: почему лекарство исчезло из аптек и как теперь защититься

С наступлением тепла жители Кургана, особенно владельцы собак и любители прогулок на природе, все чаще задаются вопросом: как защитить себя от клещевого энцефалита? В аптеках привычной вакцины больше нет — с прошлого года изменились правила ее отпуска. Где теперь можно сделать прививку и сколько это стоит рассказал портал «Область 45».

Почему вакцину убрали из аптек

В Департаменте здравоохранения Курганской области пояснили, что изменения на федеральном уровне вступили в силу еще в 2024 году. Теперь препарат от клещевого энцефалита нельзя приобрести самостоятельно — он отпускается только в медицинские организации.

Причина — строгие требования к хранению. Вакцина чувствительна к перепадам температуры, и обеспечить правильные условия при транспортировке от аптеки до поликлиники граждане самостоятельно не могут. Чтобы препарат сохранил все свои свойства, его хранение доверили профессионалам.

Где и как поставить прививку

Сделать укол могут все желающие. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Осмотр перед процедурой и само введение вакцины проводятся бесплатно — платить придется только за сам препарат, если вы не входите в льготную категорию.

Бесплатно прививают:

· детей до 18 лет; · работников государственных учреждений, чья профессиональная деятельность связана с риском заражения (лесники, геологи, сотрудники природоохранных зон и другие).

В департаменте подчеркнули: медицинские организации региона имеют достаточный запас вакцины как для льготников, так и для тех, кто готов заплатить.

Когда лучше прививаться

Прививку можно ставить в любое время года, но важно рассчитать график так, чтобы иммунитет успел сформироваться до встречи с клещом. Классическая схема:

· первая прививка; · вторая — через 1–6 месяцев; · третья — через 9–12 месяцев.

После этого для поддержания защиты достаточно повторять прививку раз в три года.

Для тех, кто спохватился только весной, существует ускоренный вариант: две прививки с интервалом 2–4 недели, а третью — через год. В этом случае защита появляется уже после второго укола, но важно, чтобы с момента последней прививки до предполагаемого контакта с клещом прошло не менее двух недель.

В Роспотребнадзоре по Курганской области напомнили: даже после вакцинации не стоит пренебрегать простыми мерами предосторожности — использовать репелленты, осматривать себя и детей после прогулок, выбирать закрытую одежду для походов в лес.