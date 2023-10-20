Прививку от гриппа сделали уже свыше двух миллионов жителей Подмосковья

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа. На данный момент прививку сделали уже более 2,1 миллиона жителей региона, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как подчеркнула первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, сейчас вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его последствий.

В Минздраве региона напомнили, что привиться от гриппа можно в поликлинике или мобильных комплексах, работающих в оживленных местах, в том числе вблизи торговых центров, железнодорожных станций и автовокзалов. Узнать адреса и график работы таких комплексов можно по ссылке.

При прохождении вакцинации в мобильном комплексе нужно предоставить паспорт и полис ОМС. Перед тем, как поставить прививку, медики проведут осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в медицинские организации Московской области по программе "Приведи друга" трудоустроены уже свыше пятисот специалистов.