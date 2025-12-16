«Призрак Гонконга вернулся?» Новый подтип вируса гриппа H3N2 выявлен на Дальнем Востоке и в Сибири: насколько он опасен?

По данным экспертов, новый вариант вируса гриппа А (H3N2), известный как гонконгский штамм, начал активное распространение на территории России. Наибольшее число случаев заражения в настоящее время регистрируется в регионах Дальнего Востока и Сибири.

Об этом в интервью РИА Новости сообщила Светлана Вахрушева, кандидат медицинских наук, возглавляющая департамент клинической медицины в Школе медицины ДВФУ. Специалист обратила внимание, что в России выявлен новый генетический подтип этого вируса — так называемый подтип «К». Информации о его особенностях и потенциальной опасности пока собрано недостаточно.

Ключевой вопрос, который сейчас изучают вирусологи и эпидемиологи, — насколько существующая вакцина от гриппа, включенная в национальный календарь прививок, сможет защитить от мутировавшего возбудителя.

«Наиболее активно на данный момент изучается, какую эффективность покажет используемая на территории РФ вакцина от гриппа (H3N2) в отношении выявленного подтипа», — уточнила Вахрушева.

Она сообщила, что впервые со штаммом вируса A (H3N2), который впоследствии назвали гонконгским гриппом, человечество столкнулось в 1968 году, тогда он быстро вызвал пандемию. Благодаря накоплению коллективного иммунитета следующие вспышки инфекции перестали носить характер крупномасштабных эпидемий. Сейчас вирус циркулирует в виде сезонного гриппа, не приводящего к каким-либо эпидемиологическим катастрофам.

