Пробежки помогают забыть о последствиях переедания и улучшить настроение

В эксперименте исследователи кормили крыс либо стандартным кормом, либо высококалорийной пищей, имитирующей фастфуд. Часть животных имела доступ к беговым колесам, что позволило отделить влияние диеты от физической активности, сообщает Газета.ру .

Грызуны, питающиеся вредной пищей без физической нагрузки, демонстрировали признаки депрессии: снижение инициативы и интереса к окружающему миру. У тех, кто регулярно бегал, эти поведенческие изменения исчезали.

Дополнительно ученые обнаружили, что «фастфудный» рацион меняет состав метаболитов кишечной микробиоты. У животных снижались уровни веществ, регулирующих настроение, включая ансерин, индол-3-карбоксилат и дезоксиинозин. Физическая активность частично восстанавливала их концентрацию.

Даже при нездоровом питании добровольная физическая активность проявляет выраженный антидепрессивный эффект и помогает поддерживать эмоциональное равновесие, подчеркнула руководитель исследования профессор Ивонн Нолан.

