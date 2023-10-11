«Проблемы с дыханием и пищеварением»: выяснилось, чем опасна резкая смена климата

С наступлением холодов многие люди стали покупать билеты на отдых в теплые страны. Кажется, что нет никаких проблем в том, чтобы провести пару недель на курорте. Однако иногда резкая смена климата приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, как организм переносит неожиданные изменения климата.

Кто в зоне риска

По словам эксперта, адаптация у людей проходит индивидуально.

«Сложно переносят перелеты, смену климата и часового пояса дети и старики. Когда меняются условия окружающей среды, сбиваются метаболические процессы», — пояснил врач в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик отметил, что при переходе из холодного климата в жаркий случаются проблемы с теплорегуляцией: происходит тепловой удар или тепловое истощение.

«У некоторых возникают аллергические реакции и ослабляется иммунитет. Организму тяжело бороться с инфекциями. Нередко повышается давление, появляются проблемы с дыханием и нарушается пищеварение», — предупредил собеседник.

В период акклиматизации повышается температура тела, появляются легкий насморк, кашель и першение в горле. Также возможны головные боли, диарея, тошнота и рвота.

Как подготовиться

Чтобы легче перенести перелет, врач рекомендует придерживаться несложных правил.

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«Во-первых, перед перелетом ложитесь спать раньше или позже, опираясь на часовой пояс страны отправления. Во-вторых, ешьте то, что предлагает авиакомпания: еда здесь приближена к условиям страны, в которую вы летите», — порекомендовал Кутушов.

Также будет полезно пить больше воды, исключить кофе и алкоголь.

«В-третьих, старайтесь есть меньше экзотической пищи. Выбирайте блюда, приближенные к европейской кухне. В-четвертых, избегайте перегрева, носите легкую одежду и пользуйтесь солнцезащитными средствами», — посоветовал собеседник.

По возвращении из отпуска важно наблюдать за своим телом: проверьте себя и близких на наличие сыпи и пятен. Если заметили что-то нетипичное, обратитесь к врачу.

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